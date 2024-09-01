Kırmızı- Siyahlı ekibin vitrinlerinde yeni sezon lisanslı ürünlerinin satılacağı Van Spor Store Mağazası, Beşyol Meydanı'nda açıldı.

Açılışa Vanspor FK Başkanı Erol Temel, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal, Van TSO Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Van TB Başkanı Naif Süer, Van Spor FK önceki dönem başkanlarından Yavuz Kuşan, as başkanlarından M. Akın Dinçer, Van Spor FK yönetim kurulu üyeleri, STK temsilcileri, Gölkentliler, Karakobralar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Neslihan Şedal, "Hepimiz Van Spor'a gönülden bağlıyız. Van Spor'un layık olduğu değerlere ulaşabilmesi için açılacak her alanda destek olacağımızı ve o değere ulaşması için mücadelenin öncüsü olacağımızı belirtmek isteriz. Hepinize, Van halkına, Van Spor'un taraftarlarına gönülden bağlı olanlara hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan da, "Bizim için Van Gölü, Akdamar Adası ve Van'ın bütün güzellikleri nasıl ki bir değerse, Van Spor'da bizim için değerdir. Van'a sahip çıktığımız gibi Van Spor'a da sahip çıkacağız. Geçen sene kaçırdığımız şampiyonluğu bu sene yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Van Spor FK Başkanı Erol Temel ise kısa bir konuşma yaparak açılışa katılım sağlayanlara teşekkür etti.