Wanhaber - Özel

Bitexen Van Spor FK, ligde bu sezon son deplasman maçında Afc Kablo Kanalları Uşak Spor A.Ş. karşılaştı.

Saat 15.00’te Uşak 1 Eylül Stadı’nda başlayan mücadelede ev sahibi ekip sahaya; Vedat Böyükgül, Cengiz Demir, Sezer Gündüz, Efecan Barlık, Arda Köksal, Ali Arda Bulut (Dk. 73 Cem Aktaş), Resul Türkkalesi, Çağrı Oğuz (Dk. 58 Murat Şenel), Erhan Tatlıdil (Dk. 79 İbrahim Demir), Ömer Faruk Canbirdi (Dk.73 Eray Gürcan) ve Ertuğrul Tekşen(Dk. Dk. 58 Metehan Mertöz) 11’i ile çıktı.

Bitexen Van Spor FK ise, Barış Türkmen, Erkul Küçük, Miraç Acer, Nuri Terliksiz, Şerif Doğan (Dk. 86 Aras Aydın), Emrah Tacir (Dk. 80 Serkan Sefil), Hasan Bilal (Dk. 69 Hakan Yılmaz), Emre Oymak, Onurcan Güler (Dk. 80 Sedat Komi), Barış Sağır ve Utku Sen(Dk. 86 Tayyib Kanarya) 11’i ile mücadeleye başladı.

Maça iyi başlayan taraf Bitexen Van Spor FK oldu. Mücadelenin henüz ilk dakikalarında rakip kaleye yüklenen ve zaman zaman da etkili olan Van Spor FK, bitirişi vuruş noktasında başarılı olamayınca aradığı golü bulmakta zorlandı.

Ev sahibi Uşak Spor, maçın 29. Dakikasında etkili bir atak geliştirdi. Van Spor’da kaleci ve defans oyuncularının anlaşmazlığından faydalanan Arda Köksal, boş kalan kaleye topu gönderdi ve takımını 1 – 0 üstünlüğe taşıdı.Bu dakikadan sonra Van Spor FK, beraberlik için yüklendi.

Maçın ilk devresinin bu skorla bitmesi beklenirken gelişen Van Spor atağında golcü isim Utku Şen yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi ve mücadelede eşitliği sağlayan isim oldu: 1 – 1.

Maçta ilk devre 1 – 1 eşitlikle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına hızlı ve etkili başlayan taraf yine Van Spor FK oldu. Dakikalar 51’i gösterdiğinde gelişen Van Spor atağında Onurcan Güler, meşin yuvarlağı ağlara takan isim oldu.

Mücadelenin geri kalan kısmında zaman zaman etkili ve tehlikeli pozisyonlar gelişse de başka gol olmadı ve Van Spor FK, sahadan 2 – 1 üstünlükle ayrıldı.

Umut Tarhan