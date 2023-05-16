WanHaber - ÖZEL

707 bin 861 seçmeni bulunan Van'da 14 Mayıs seçimleri tamamlandı ve sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Toplam 2 bin 301 sandıkta oy kullanan Vanlılar, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimini yaptı. Katılım oranının yüzde 78,62 olduğu Van'da, siyasi partilerin yanı sıra 4 bağımsız milletvekili adayı da yarıştı.

Beşyol Meydanı'nda yaptığı miting ve TikTok yayınları ile bir anda adını tüm Van'a duyuran İdris Ahi, oy sayısında en ciddi yüzdelik artışı sağlayan aday oldu. 2018 seçimlerinde toplam 187 oy alan Ahi, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde oyunu 3'e katlayarak 620 oy aldı.

Seçim sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Ahi, "Pes etmek yok, 2. Turda alacağız" ifadelerine yer verdi.

Milletvekili adaylarının 2. Tura kalmadığından bihaber olan Ahi, büyük bir heyecan ile 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere odaklandı.

Haber: Ramazan Çetin