Wanhaber-Haber Merkezi

Vali Ozan Balcı, İpekyolu İlçesi Alipaşa Mahallesinde inşaatı devam eden okulda incelemelerde bulundu.

Van’da biri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere 96 derslikli, 720 öğrenci kapasiteli 4 lise ve 200 öğrenci kapasiteli 4 yurdun inşaatı da devam ediyor.

Ayrıca temel eğitim yatırımları kapsamında ilk ve ortaokul olmak üzere 372 derslikten oluşan 37 okul, 2 adet 100 öğrenci kapasiteli yurt inşaatlarında da çalışmalar sürüyor..

VALİ BALCI İNCELEMELERDE BULUNDU

Vali Ozan Balcı, İpekyolu Caddesi üzerinde yapımı devam eden Denizcilik Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Balcı, 24 derslik, 200 öğrenci kapasiteli yurt, gemi yapım ve tamir atölyesinden oluşan okulun inşaatının son durumu hakkında bilgi alarak çalışanlara kolaylıklar diledi.

Vali Ozan Balcı, Edremit ilçesinde inşaatı devam eden Spor Lisesinde de incelemelerde bulundu.

İnşaatı hızla süren, kentin spor eğitimi ve altyapısına büyük katkı sağlayacağı değerlendirilen 24 derslikli okul ile birlikte 200 öğrenci kapasiteli yurt, bin 500 kapasiteli çok amaçlı kapalı spor salonu, basketbol ve voleybol sahaları ve tenis kortlarının en kısa sürede eğitime açılacağı belirtildi.

