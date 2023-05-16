Türkiye'de seçimler geride kaldı...

Birçok isim Meclis'e girebilmek için kıyasıya rekabete girerken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Bu isimlerden birisi de yaptığı açıklamalarla gündem olan Elazığ Bağımsız Milletvekili adayı Hacı Güneş.

Sözleriyle gündem olmuştu

Hacı Güneş "Beni de deneyin, bir beş sene de ben sizi dolandırayım." sözleri ile gündem olmuştu.

Bin 869 oy aldı

Elazığ Bağımsız Milletvekili adayı Muhammed Hacı Güneş, kesinleşmemiş sonuçlara göre bin 869 oy aldı.

Seçimlerin ardından sonuçlara isyan eden Güneş, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Bitirdin beni Elazığ"

Sedye üzerinde fotoğraf paylaşan Güneş, "Bitirdin beni Elazığ. Bu saatten sonra neyine güveneyim ben senin Elazığ." diyerek sonuçlara isyan etti. Ensonhaber