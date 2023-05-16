WanHaber – Özel

Havaların ısınması ile beraber vatandaşlar bağ – bahçelerine meyve ve sebze fidesi ekimi gerçekleştiriyor.

Van’ın bir çok yerinde fide satılırken, vatandaşlar da buralara yoğun ilgi gösteriyor. Genellikle Mayıs ayının gelmesi ile fide satışlarına başlayan satıcılar, bir süre sonra tezgahları kaldırıyor. Bu süre içerisinde fidelere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, daha çok biber, domates, salatalık ve biber fidesi tercih ediyor.

Hz. Osman Camii civarında fide satışı yapan Yusuf Oral, “Genellikle biber, domates, salatalık, kavun, karpuz, kabak, patlıcan, soğan ve çilek fidesi satıyoruz. Her sene mayıs ayının başında fide satışlarına başlıyoruz. Bir süre sonra da satışlarımız bitiyor. Satışlarımız genellikle 1 ay ya da biraz daha uzun sürüyor. Vatandaşlarımız bu süre içinde fidelere ve tohumlara oldukça ilgi gösteriyor” diye konuştu.

Kalitesine ve çeşidine göre fiyatları değişiyor

Fide fiyatları hakkında bilgi veren Oral, “Fidelerimizin kalitesine ve çeşidine göre fiyatları değişiyor. Hem normal tohum var, hem de hibrit dediğimiz tohumlarımız var. Halkımız her iki tohumu da tercih ediyor. Fiyatlarımız geçen seneye göre biraz yükseldi. Bu sene domates ve biber fidesi 3 TL, kavun, karpuz, salatalık, kabak ve patlıcan 4 TL, deste fide 10 TL, aşılı fideler ise 12,5 TL’den alıcı buluyor” dedi.

Mehmet Salih Giyci - Ömer Bildik



