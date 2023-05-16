Konuyla ilgili iddialı bir çıkışa imza atan Oğan, "İstişare sonucunda karar vereceğiz. Ve bu kararı verdiğimizde de o tarafı kazandıracağız. Bu Erdoğan da olabilir Kılıçdaroğlu da olabilir, netleşmiş bir kararımız yok" dedi.

Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. İlk turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı.

BÜYÜK SÜRPRİZE İMZA ATTI

Seçimin en büyük sürprizi ise ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın yüzde 5.17 oranında oy alarak bir çıkışa imza atması oldu. İkinci turda yarışamayacak Oğan'ın, destek vereceği aday ise merakla bekleniyor.



"DESTEK VERDİĞİMİZ TARAFA KAZANDIRACAĞIZ"

Tüm gözler ATA İttifakı cephesinden gelecek açıklamaya çevrilmişken Oğan, CNN'e konuştu. İstişarelerinin 1-2 daha süreceğini belirten Oğan, "İstişare sonucunda karar vereceğiz. Ve bu kararı verdiğimizde de o tarafı kazandıracağız. Bu Erdoğan da olabilir Kılıçdaroğlu da olabilir, netleşmiş bir kararımız yok" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ: BİZİM İTTİFAKA DAHA YAKIN

Millet İttifakı'nın Oğan ile temasta olduğu öne sürülürken diğer yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün bir açıklama yaptı. Kalın, "Oğan ile bir görüşme olmadı. Ancak Sinan Bey'in dile getirdiği tezleri dikkate aldığınızda pozisyonunun Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum." dedi.

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