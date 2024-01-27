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Van Spor FK, ligin 22. hafta müsabakasında kendi sahasında karşılaştığı Serik Belediyespor’u 3 – 1’lik skorla mağlup ederek, zirve yarışında yoluna devam etti.

Van Spor FK sahaya; Nurullah Aslan, Ahmet Eren (Dk. 78 Abdulcebrail Akbulut), Furkan Sakı, Şerif Doğan, Burak Kavlak, Hasan Bilal (Dk. 78 Alpay Koçaklı), Emre Oymak (Dk. 72 Muhammed Ali Doğan), Erdem Seçgin, Muhammed Gönülaçar, Harun Kavaklıdere (Dk. 87 Ahmet Ülük) ve Bahattin Berke Demircan (Dk. 78 Metincan Cici) ile çıkarken, konuk ekip Serik Belediyespor ise sahaya; Burak Çapkınoğlu, Mümin Talip Pazarlı, Sinan Kalaycı, Emrah Tacir, Serdar Güncü, Sabrican Vural (Dk. 74 Mustafa Ethem Erboğa), Erbay Eker (Dk. 9 Aykut Uluç), Oğuzhan Doğan, Oğulcan Şahin (Dk. 74 Emre Toptan), Ömer Faruk Yılmaz ve Hakan Olkan ilk 11 ile çıktı.

Van Spor FK, yenik duruma düştüğü maçta bir birinden güzel gollere imza atarak 3 puanı 3 golle almış oldu.

Konuk ekibin golünü 7. dakikada Emre Tacir kaydetti. Bu golden sonra Van Spor FK bir süre oyun kurmakta zorlansa da ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü eline aldı.

Van Spor’a beraberlik golünü getiren isim 36. dakika Hasan Bilal oldu. Gelişen atakta ceza sahası içine giren Hasan Bilal düzgün bir vuruş yaparak skora eşitliği getirdi.

İlk devrenin son bölümünde Van Spor FK ataklarını sıklaştırdı. Bir topu direkten dönen Van Spor FK, ilk devrede başka gol bulamadı. Devre 1 – 1 eşitlikle tamamlandı.

Maçın ikinci devresine iyi başlayan taraf Van Spor FK oldu. Gol için yüklenen Van Spor FK, aradığı golü 64. dakikada buldu. Bu dakikada toplu buluşan Erdem Seçgin mükemmel bir vuruşla Van Spor’u 2 – 1 öne geçirdi.

Bu golden sonra da Van Spor FK yüklenmeyi sürdürdü. Dakikalar 88’i gösterirken bu kez sahneye Alpay Koçaklı çıktı. Van Spor FK atağında Alpay Koçaklı da jeneriklik bir gole imza atarak takımını 3 – 1 öne geçiren isim oldu.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Van Spor FK sahadan 3 – 1’lik üstünlükle ayrıldı ve puanını 43’e yükseltti. 1461 Trabzon FK’nin bay geçtiği haftada Van Spor FK 2. sıraya yükseldi.