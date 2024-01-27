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Van Spor FK, kendi saha ve seyircisi önünde bugün Serik Belediyespor’u konuk edecek. Mutlak galibiyet parolası ile maça çıkacak olan Van Spor FK, seyirci desteğini de arkasına alarak sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu maç için taraftarlara stada gelme çağrısı yapılırken, il dışından maçı takip etmek isteyenlere güzel haber geldi. Taraftarlar Van Spor – Serik Belediyespor maçının canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.

Yayıncı kuruluş VANTV, Van Spor FK – Serik Belediyespor maçını canlı olarak izleyicilerine ulaştıracağını duyurdu.

Bugün Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak olan maç saat 14.00’ten itibaren VANTV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.