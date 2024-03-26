Edinilen bilgilere göre Bursa’dan dönen AcnTurk Sigorta Van Spor FK otobüsü, Bitlis’in Rehva bölgesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle küçük bir kaza geçirdi.

Van Spor FK otobüsünün karlı zeminde kaydığı hafif kazada her hangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.

Otobüste bulunanların durumlarının iyi olduğu herhangi bir sıkıntının olmadığı kaydedildi.

Vanspor Fk otobüsü Bursa dönüşünde Bitlis’in Rahva bölgesinde yoğun tipiden dolayı hafif bir kaza geçirdi..Kulübümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz@vansporfk pic.twitter.com/0OIcuNMDAl — VAN ORG (@vanorgtv) March 26, 2024