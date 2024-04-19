2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz Van Spor FK, ligin 36. haftasında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk oluyor.

Geçtiğimiz günlerde oynanan erteleme maçında rakibi Ankaraspor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki puanını 72'ye yükselten Van Spor FK, liderle arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.

Ligde 72 puanla 2. sırada bulunan ve şampiyonluk için mücadele eden Van Spor FK, ligde bir iddiası kalmayan Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olacak.

STAT TAHSİSİS CHP'Lİ BAŞKANDAN

21 Mart Pazar günü saat 15.00'te başlayacak olan karşılaşma CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ricası ve talebi üzerine Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

Vanlılar İstanbul'da nüfus bakımından en yoğun yaşadığı ilçe olan Esenyurt'ta oynanacak olan karşılaşmayı 4 binden fazla Van Sporlu taraftarın izlemesi bekleniyor.

MAÇ PRİMLERİ İYİ PARTİLİ VEKİLDEN

Aslen Vanlı olan ve bir dönem de Van Spor FK'de başkanlık yapan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, maç öncesi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak maç primlerini karşılayacağını duyurdu. İstanbul'daki vatandaşları da maça davet eden İzsiz, şampiyonluk yolunda kenetlenme mesajı verdi.

İşte Seyithan İzsiz'in sosyal medyada yaptığı o paylaşım:

ŞEHRİMİZİN MİLLETVEKİLLERİNİ,

MUHTARLARIMIZI,

İŞ ADAMLARIMIZI,

STK TEMSİLCİLERİMİZİ,

GENÇLİK MERKEZLERİMİZİ, GENÇLERİMİZİ,

TÜM VANLI HEMŞERİLERİMİZİ

Şampiyonluğa giden yolda, final niteliğindeki bu önemli maçta, takımımızı yalnız bırakmamaya, maça davet ediyorum. AYRICA MAÇIN GALİBİYET PRİMLERİNİ FUTBOLCU KARDEŞLERİME HEDİYE EDECEĞİM.