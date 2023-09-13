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WanHaber – ÖZEL

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, Kırşehir Belediyespor’la karşılaşacak. Ligin 4. haftasında kendi seyircisi önünde maça çıkacak olan Van Spor FK, evinde hata yapmak istemiyor.

Ligde üst üste 3 galibiyet alarak iyi bir başlangıç yapan kırmızı siyahlı ekip, hafta sonu evinde Kırşehir Belediyespor’a karşı da kazanarak puanını 12’ye çıkarmak istiyor.

“İKİ TAKIM ARASINDAKİ 8. RANDEVU”

Van Spor FK ile Kırşehir Belediyespor bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Van Spor FK 2 maçı kazanırken, 4 maçı ise Kırşehir Belediyespor kazandı. İki takım arasında oynanan 1 maç ise berabere bitti.

Söz konusu maçlarda Vanspor FK, rakip fileleri 6 kez sarsarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

Van Spor ile Kırşehir Belediyespor arasındaki maç Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Haber: Mehmet Salih Giyci