Kayseri Erciyes’teki 2. Etap kamp çalışmalarını bugün itibariyle tamamlayan Van Spor FK, Alpay Koçaklı ile Cebrail Akbulut ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Van Spor FK; "Geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen Alpay Koçaklı ve Cebrail Akbulut ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Verdikleri mücadele ve katkılardan dolayı kendilerine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kayseri Erciyes’teki 2. Etap kamp çalışmalarını tamamlayan temsilcimiz Van Spor FK, 19 Ağustos’ta Van’da toplanacak.