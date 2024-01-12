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TFF 2. Lig'de devre arası, yarın tamamlanıyor. Takımlar 20. hafta mücadelesiyle lige kaldıkları yerden devam edecek.

Van Spor, ara transfer sezonunda Muhammed Gönülaçar, Emre Oymak ve son olarak Arnavutköy Belediye Spor’dan file bekçisi Cantuğ Temel’i kadrosuna katarak ikinci devreye başlayacak.

Konuk ekip Bucaspor 1928 ise devre arasında birçok futbolcusu ile yolları ayırdı. Ligin ilk devresinde dikkat çeken bir performans ortaya koyan ve sadece tek bir yenilgi alan Bucaspor 1928’in nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

Ligin ilk devresinde 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan Van Spor FK, attığı 26 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Bu maç öncesi Van Spor FK, 34 puanla ligde 5. sırada yer alıyor.

Bucaspor 1928 ise ligin ilk devresinde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 26 gol kaydeden konuk ekip, kalesinde sadece 9 gol gördü. Bucaspor 1928, 37 puanla 3. sırada bulunuyor.

Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak olan maç saat 14.00’te başlayacak.