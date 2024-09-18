Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK, hafta sonu sahasında ağırlayacağı Çimentaş Elazığspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayan Artı Değer Van Spor FK, 2. sırada yer alıyor.

Konuk Çimentaş Elazığspor da yine 2 galibiyet 1 beraberlikle elde ettiği 7 puanla, averaj farkıyla 4. sırada bulunuyor.

YENİ SEZONDA İÇ SAHADA TARAFTARLARLA İLK BULUŞMA

Artı Değer Van Spor FK, 2024 – 2025 sezonunda iç sahada taraftarlarının önüne ilk kez çıkacak. Geçtiğimiz sezondan kalan 1 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle sezonun ilk haftasında kendi sahasındaki maçı taraftarsız oynayan Artı Değer Van Spor FK, ardından iki hafta üst üste deplasmanda oynadı.

Artı Değer Van Spor FK, ligin 4. maçında kendi sahasında Çimentaş Elazığspor ile karşılaşacak. Bu maç ile birlikte Van Spor taraftarları da tribünlerdeki yerini alacak. Taraftarlarıyla buluşacak olan Artı Değer Van Spor FK’de futbolcular da taraftarlarıyla buluşacak olmanın heyecanın yaşıyor.

Artı Değer Van Spor FK - Çimentaş Elazığspor arasındaki maç 22 Eylül Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve mücadele saat 15.30’da başlayacak.

KIRMIZI GRUP’TA 4. HAFTA PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE

21.09.2024 16:30 Nazilli Spor A.Ş. - Menemen Futbol Kulübü

21.09.2024 16:30 Bucaspor 1928 - Diyarbekir Spor A.Ş.

21.09.2024 16:30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Ankara Demirspor

22.09.2024 15:30 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Çimentaş Elazığspor

22.09.2024 16:00 Serik Belediyespor - Giresunspor

22.09.2024 16:30 Belediye Derince Spor - Motolux 68 Aksarayspor

22.09.2024 19:00 Karaman Futbol Kulübü - Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü

22.09.2024 19:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Somaspor Detaylar Detaylar

22.09.2024 19:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Merkür Jet Erbaaspor.