Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Özel

Van Spor Futbol Kulübü, yeni sezon için göğüs sponsoru anlaşması imzaladı.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayın programında sitemde bulunan ve göğüs sponsoru bulamadıklarını kaydeden Van Spor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Feyat Kıyak, sponsor görüşmelerini yoğun şekilde sürdürdüklerini açıklamıştı.

Yapılan görüşmeler sonucunda 2023 – 2024 futbol sezonu için Van Spor’un forma sponsoru Artı Değer İnşaat olacak.

Van Spor Yönetim Kurulu Başkanı Feyat Kıyak ve Van Sporlu yöneticiler, Artı Değer İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Karakoç ile bir araya gelerek, göğüs sponsorluğu konusunda anlaştı ve imzalar atıldı.

Yapılan anlaşma gereği 2023 – 2024 futbol sezonunda Van Spor formasının göğüs kısmında ‘Artı Değer İnşaat’ yer alacak.

Van Spor Futbol Kulübü yapılan anlaşmaya ilişkin; “Göğüs sponsorluğu imzaladık, camiamıza ve şehrimize hayırlı olsun inşallah” açıklaması yaptı.

Haber: Mehmet Salih Giyci