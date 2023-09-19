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WanHaber – ÖZEL

Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak, hafta sonu Van TV’de katıldığı spor programında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yıl Van Spor Kulüp Başkanlığını yürüten Feyat Kıyak, bu yıl da gerçekleştirilen kongre sonucunda yeniden kulüp başkanı olarak seçilerek görevine devam etti.

Van TV ekranlarında katıldığı canlı yayın programında açıklamalarda bulunan Kıyak, altyapı sorunu, tesisleşme, bilet fiyatları gibi konulara açıklık getirdi.

“ALLAH RIZASI İÇİN BU TAKIMA SAHİP ÇIKIN”

Van Spor’un destek görmediğini vurgulayan Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak, “Bugün 1 buçuk milyon nüfusu olan bir şehrin, bir takımın, camianın, gidip bir ilçe takımı ile 50 tane taraftarı olmayan bir takımla top koşturması bizim bir eksiğimizdir. Bugün Vanspor’un yeri 2. Lig değil, bu memleketin, camianın tek aynası Van Spor’dur ve bunun yeri de Süper Lig’dir. Geçmişte de bunlar yaşandı, ama bunlar yaşanırken geçmişte de biliyorsunuz ki şehirde bir birlik beraberlik vardı, bir istek vardı. Biz 1,5 senedir bu takımın başındayız.

Ben her platformda, her katıldığım programda, canlı yayınlarda bunu dile getiriyorum; Allah rızası için gelin bu takıma sahip çıkın. Bu takım başarısız olursa, yenilirsek bizler yönetim olarak değil bu şehir kaybedecek. Bu şehrin çocukları kaybedecek. Bu şehrin gençleri kaybedecek. Bu şehrin kanaat önderleri, bu şehrin STK’ları, bu şehrin ticaret odası, bu şehrin borsası, bu şehrin milletvekilleri, bu şehrin siyasi parti temsilcileri, birlik ve beraberlik içinde olursak, biz bu şehirde güzel şeyler yapıp, bu şehri hak ettiği yerlere götürürüz” ifadelerine yer verdi.

“A TAKIMA BİR DESTEK YOKSA...”

Van’daki altyapı sorununa değinen Kıyak, “Altyapı sorunu sürekli konuşuluyor. Biz bunları konuşurken kendi şehrimizin evlatlarını konuşuyoruz. A takım olacak ki altyapısı oluşsun. Düşünün A takımına bir destek yoksa, altyapıdan nasıl bir oluşum oluşturacağız? Benim sürekli dile getirdiğim şey, aslında bu. Van Spor dediğimiz camia çocuklarımızın geleceğidir, vitrinidir, markasıdır” dedi.

“SİZ GERÇEK VANSPORLU DEĞİLSİNİZ”

Tartışmalara neden olan bilet fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak, “Bize destek çıkın ya, ayda 2 tane maç oynanıyor burada. Ben buradan kulüp başkanı olarak açık ve net söylüyorum. 200 lirayı şehrin takımına veremiyorsanız, ya kusura bakmayın siz gerçek Van Sporlu değilsiniz. 18 yaş altı ücretsiz. Mesele 3-5 kişinin konuyu farklı farklı yerlere götürmesi. Ayıptır ya 100-200 lirayı konuşuyoruz. Bizler tesislerdeyiz. Gelin bir bilet alamadığınızı ispatlayın, vallahi sezon boyunca kombinelerinizi biz vereceğiz” şeklinde konuştu.

Haber: Mehmet Salih Giyci