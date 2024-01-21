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Van Spor FK, ligde kalma mücadelesi veren Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. ile zorlu bir maça çıkacak. Her iki ekibin de puan kaybetmek istemediği haftada bugün önemli maçlar oynanacak.

Zirveden kopmak istemeyen Van Spor FK mutlak galibiyet amaçlarken, ev sahibi ekip de son sıradan kurtulmak ve moral bulmak için sahaya 3 puan için çıkacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

TFF 2. Lig'in 21. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Buna göre Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş – Van Spor FK maçında hakem Volkan Okur düdük çalacak. Müsabakada Rüştü Muhammed Orcan ve Çağrıcan Pazarcıklı yardımcı hakem olarak görev alacak. Maçta 4. hakem olarak ise Hakan Aktaş yer alacak.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş – Van Spor FK maçı bugün, Kahta İlçe Stadyumu’nda oynanacak. Müsabaka saat 14.00’te başlayacak.