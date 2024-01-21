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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bugünden itibaren Van’a kar yağışının yeniden giriş yapmasının beklendiğini bildirdi.

Bugün bazı ilçelerde etkili olması beklenen kar yağışının merkez dahil çarşamba gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

İşte Van genelinde 5 günlük tahmini hava durumu:

İpekyolu:

21 Ocak Pazar: Çok bulutlu -1 / 7

22 Ocak Pazartesi: Hafif kar yağışlı 0 / 5

23 Ocak Salı: Kar yağışlı - 1 / 5

24 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı – 1 / 1

25 Ocak Perşembe: Çok bulutlu – 7 / 0

Edremit:

21 Ocak Pazar: Çok bulutlu -1 / 7

22 Ocak Pazartesi: Hafif kar yağışlı 0 / 5

23 Ocak Salı: Kar yağışlı - 1 / 5

24 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı – 1 / 1

25 Ocak Perşembe: Çok bulutlu – 7 / 0

Tuşba:

21 Ocak Pazar: Çok bulutlu -1 / 7

22 Ocak Pazartesi: Hafif kar yağışlı 0 / 5

23 Ocak Salı: Kar yağışlı - 1 / 5

24 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı – 1 / 1

25 Ocak Perşembe: Çok bulutlu – 7 / 0

Bahçesaray:

21 Ocak Pazar: Kar yağışlı 1 / 8

22 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı 2 / 7

23 Ocak Salı: Kar yağışlı 1 / 7

24 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı – 4 / 5

25 Ocak Perşembe: Çok bulutlu – 9 / 2

Başkale:

21 Ocak Pazar: Kar yağışlı -7 / 3

22 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı -5 / 4

23 Ocak Salı: Kar yağışlı -4 / 2

24 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı – 5 / 1

25 Ocak Perşembe: Çok bulutlu – 9 / 1

Çaldıran:

21 Ocak Pazar: Hafif kar yağışlı -4 / 3

22 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı -2 / 3

23 Ocak Salı: Kar yağışlı -4 / 2

24 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı – 7 / -1

25 Ocak Perşembe: Çok bulutlu – 17 / - 2

Çatak:

21 Ocak Pazar: Kar yağışlı 0 - 8

22 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı 3 - 7

23 Ocak Salı: Kar yağışlı 2 / 8

24 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı 0 / 6

25 Ocak Perşembe: Çok bulutlu – 9 / 3

Erciş:

21 Ocak Pazar: Kar yağışlı 0 / 5

22 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı 2 / 4

23 Ocak Salı: Kar yağışlı 0 / 3

24 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı – 3 / 2

25 Ocak Perşembe: Çok bulutlu – 10 / 1

Gevaş:

21 Ocak Pazar: Kar yağışlı -2 / 7

22 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı 1 / 5

23 Ocak Salı: Kar yağışlı 0 / 4

24 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı – 1 / 2

25 Ocak Perşembe: Çok bulutlu – 6 / 1

Gürpınar:

21 Ocak Pazar: Kar yağışlı -6 / 8

22 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı -1 / 7

23 Ocak Salı: Kar yağışlı -2 / 6

24 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı – 2 / 1

25 Ocak Perşembe: Çok bulutlu – 10 / 0

Muradiye:

21 Ocak Pazar: Kar yağışlı 0 / 5

22 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı 1 / 5

23 Ocak Salı: Kar yağışlı - 2 / 5

24 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı – 3 / 3

25 Ocak Perşembe: Çok bulutlu – 11 / 1

Özalp:

21 Ocak Pazar: Kar yağışlı -9 / 3

22 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı -5 / 3

23 Ocak Salı: Kar yağışlı - 10 / 2

24 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı – 6 / 0

25 Ocak Perşembe: Çok bulutlu – 16 / 0

Saray:

21 Ocak Pazar: Kar yağışlı - 8 / 3

22 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı - 4 / 3

23 Ocak Salı: Kar yağışlı - 6 / 2

24 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı – 5 / - 1

25 Ocak Perşembe: Çok bulutlu – 12 / -2