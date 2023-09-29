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WanHaber - ÖZEL

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü, pazar günü Zonguldak Kömürspor A.Ş ile 4. kez karşılaşacak.

5 maçta 5 galibiyet alarak sezona iyi başlayan kırmızı siyahlı ekip, topladığı 15 puanla lider konumda bulunuyor.

Hafta sonu sahasında Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek Van Spor FK, daha önce 3 kez karşılaştığı lacivert kırmızılı ekibe karşı yenilgi yüzü görmedi.

İLK MAÇ VAN'DA

Söz konusu maçlarda rakibine üstünlük sağlayan Van Spor FK, Zonguldak Kömürspor'la ilk defa 2021-22 sezonunda Türkiye Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında karşılaştı.

Söz konusu maçta Kubilay Akyüz'ün 72. dakikada attığı golle Van Spor FK maçı 1-0 kazanarak üst tura yükselmişti.

VAN SPOR FK ZONGULDAK KÖMÜRSPOR'A KARŞI YENİLMİYOR

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Van'da oynanan maçı kırmızı siyahlı ekip Uğur Can, Yaser Hacımustafaoğlu ve Ali Doğan'ın attığı gollerle 3-1 kazanmıştı.

Ligin ikinci yarısında Zonguldak'ta oynanan maçta Van Spor FK, Utku Şen'in 27. dakikada attığı golle sahadan 1-0 üstünlükle ayrılmıştı.

Van Spor FK, Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak maçı kazanarak bu alanda yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

Haber: Mehmet Salih Giyci