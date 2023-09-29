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Edinilen bilgiye göre, Van-Özalp karayolunda sürücülerinin ismini öğrenilemeyen 59 AFG 366 plakalı Fiat Fiorino marka kamyonet ile 65 LA 602 plakalı Isuzu marka kamyonetin çarpışması sonucu her 2 araçta şarampole uçtu.

Kazada 6 kişi yaralanırken, bölgeye ambulans, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar kazaya karışan araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. iha