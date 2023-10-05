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WanHaber - ÖZEL

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, 7. hafta mücadelesinde Pazar günü 1461 Trabzon Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

Mustafa Sarıgül yönetiminde çıktığı 6 maçta 6 galibiyet alarak bu sezon yenilgi yüzü görmeyen kırmızı siyahlı ekip, topladığı 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandıran Van Spor FK, kalesinde 2 gol gördü.

Pazar günü 1461 Trabzon FK deplasmanına gidecek olan kara kobralar, 7. hafta maçında oynayacağı zor maçtan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

Van Spor FK, 8.haftada evinde karşılaşacağı Esenler Erokspor maçı öncesi, 1461 Trabzon FK maçını kayıpsız geçerek, önemli bir adım atmak istiyor.

1461 Trabzon FK ise, ligde oynadığı 5 maçta, 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puanla 7. sırada yer alıyor.

EN SKORER OYUNCULAR

Van Spor FK'nin Bodrum Futbol Kulübünden kadrosuna kattığı Harun Kavaklıdere, ligde oynadığı 6 maçta 3 gol 3 asistlik performansı ile takıma en çok gol katkısı veren oyuncu oldu.

Van Spor FK'de Harun Kavaklıdere'den sonra Bertuğ Bayar 3 gol, Ahmet Ülük, Kerem Çağatay ve Furkan Sakı ise 1'er gollük katkı sağladı.

UĞUR CAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Van Spor FK'nin 2021-22 sezonunda kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz sezon 9 gol 4 asistlik performans sergileyen Uğur Can, 1461 Trabzon FK'ye transfer olmuştu. Hafta sonu oynanacak maçta eski takımına karşı forma giymesi beklenen Uğur Can, bordo mavili takımla beraber çıktığı 5 maçta gol ve asist katkısı veremedi.

1461 Trabzon FK – Van Spor FK arasında oynanacak olan maç pazar günü Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda saat 14:30'da oynanacak.

Haber: Mehmet Salih Giyci