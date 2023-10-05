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İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların kolay şekilde hizmetlere erişebilmeleri için tek tuşla vezne işlemlerini mobil internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebileceği belirtildi.

Açıklamada, “Bilgi İşlem Müdürlüğü ile ilk olarak Halk Bankası arasında yürütülen projeye istinaden, mobil internet bankacılığı üzerinden ödeme yapmak isteyen vatandaşlar ödemeler/vergi kısmından fatura ve kurum ödemelerini daha sonra belediye butonundan İpekyolu Bldy. Vergi kısmını tercih etmeliler. Ardından TC kimlik no bilgileri girildikten sonra çıkan borç tutarı kadar tutarı seçip onaylayarak ödeme işlemeni online olarak gerçekleştirebilirler.

Böylece ÇTV ve emlak borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar, belediye hizmet binasına gitmeden, sıra beklemeden saniyeler içerisinde ödemelerini gerçekleştirebilecekler. İpekyolu Belediyesi ilerleyen günlerde farklı bankalarla da çalışmalar yürüterek gelişen ve dijitalleşen dünya karşısında yenilikleriyle ilçe halkına hizmet etmeye devam edecek” denildi.

KAYNAK:İHA