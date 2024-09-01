TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, sezonun ilk maçında evinde Belediye Derincespor'u konuk etti.
Seyircisiz oynanan müsabakanın ilk yarısı 37. Dakikada Berat Kartal'ın kaydettiği golle Belediye Derincespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya etkili başlayan Van Spor FK, 57. Dakikada Massis Güllük'ün golüyle eşitliği sağladı ve durumu 1-1'e getirdi.
Maçın son çeyreğinde oyuna giren Hasan Bilal, 90. Dakikada müthiş bir gol atarak skoru 2-1'e getirdi.
Van Spor FK, uzatmalardaki pozisyonları değerlendiremedi ve maç 2-1 sona erdi.
Kaynak: WanHaber / Ramazan Çetin