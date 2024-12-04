Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında Bursaspor ile karşılaşan Artı Değer Van Spor FK, normal süresi ve uzatmaları 2 - 2 biten müsabakayı penaltı atışları sonrası kazanarak adını 5. tura yazdırdı. Nefes kesen maçta gülen taraf Artı Değer Van Spor FK oldu.

Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanan ve saat 20.30’da başlayan maçta Bursaspor sahaya; Zekeriya Topayan, Eren Tunalı (Dk. 46 Bilal Güney), Mehmet Yiğit, Furkan Sakı, Barış Dalkıran (Dk. 83 Mehmet Çetin), Yiğit Ali Bayrak (Dk. 98 Musa Çağıran), Bora Yılmaz (Dk. 78 Ahmet İlhan Özek), Mustafa Genç (Dk. 57 İlhan Depe), Hamza Gür, Sedat Cengiz ve Mücahit Can Akçay ile çıktı.

Temsilcimiz ise maçta; Cantuğ Temel, Ahmet Eren, Onur Özcan (Dk. 46 Burak Kavlak), Muhammet Çavuşoğlu, Kerem Çağatay(Dk. 63 Muhammed Ali Doğan), Hasan Bilal (Dk. 46 Mert Örnek), Medeni Bingöl, Bekir Can Kara, Sergen Yatağan (Dk. 75 Erdem Seçgin), Harun Kavaklıdere (Dk. 82 Rıdvan Dönmez) ve Batuhan Kör (Dk. 98 Fuat Bavuk) ile mücadele etti.

Bursaspor taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Her iki takımın da temkinli oynadığı maçın ilk devresi 0 – 0 eşitlikle tamamlandı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Maçın ikinci devresinde her iki takım da iyi bir mücadele ortaya koydu ve sık sık gol arayışına girdi.

Müsabakada ilk gol 65. dakikada Bursaspor’dan geldi. Sedat Cengiz’in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Barış Dalkıran’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve ev sahibi ekip 1 – 0 öne geçti.

Golden sonra Artı Değer Van Spor FK rakibine çabuk karşılık verdi. 68. dakikada Bursaspor ceza sahası içinde topu önünde bulan Harun Kavaklıdere, dar açıdan güzel bir vuruş yaparak skora dengeyi getirdi: 1 – 1.

Bu golden 6 dakika sonra,74. dakikada sahneye bu kez Batuhan Kör çıktı. Son haftaların formda ismi Batuhan, şık bir vuruşla Artı Değer Van Spor FK’yi deplasmanda 2 – 1 öne geçiren isim oldu.

Maçın son bölümleri yaklaşırken ev sahibi ekip gol için yüklendi. 89. dakikada ani gelişen Bursaspor atağında Ahmet İlhan Özek, sert ve düzgün bir vuruşla skoru 2 – 2’ye getirdi.

Duraklama dakikalarında skor değişmeyince maçın normal süresi 2 – 2 berabere tamamlandı ve uzatmaya gidildi.

Uzatma dakikalarında da 2 – 2’lik skor değişmeyince seri penaltı atışlarına geçildi.

TUR ATLAYAN TAKIMI SERİ PENALTI ATIŞLARI BELİRLEDİ

İlk penaltı atışını Bursaspor kullandı. Ahmet İlhan Özek beyaz noktaya geldi ve ilk penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1 – 0.

Van Spor’dan ilk penaltı atışını Bekir Can Kara kullandı ve golü buldu: 1 – 1.

Bursaspor’un 2. penaltı atışını Sedat Cengiz gole çevirdi: 2 – 1.

Van Spor’un 2. penaltı atışını Fuat Bavuk kullandı ve topu ağlara taktı: 2 – 2.

Bursaspor’da 3. penaltı atışı için topun başına Mücahit geçti ve golü kaydetti: 3 – 2.

Van Spor’da 3. penaltı atışı için Medeni topun gerisine geçti, vuruşunda skora dengeyi getirdi: 3 – 3.

Bursaspor’da 4. penaltı atışını Musa Çağıran kullandı ve takımını bir kez daha öne geçirdi: 4 – 3.

Van Spor’da 4. penaltı atışını Muhammet Ali kullandı ve skor dengelendi: 4 – 4.

Bursapor’da Furkan Saki 5. penaltı atışı için topu beyaz noktaya dikti, vuruşunda top ağlara takıldı: 5 – 4.

Van Spor’da 5. penaltı atışını Mert Örnek kullandı ve skora yeniden denge geldi: 5 – 5.

Bursaspor’da 6. penaltı atışı için Mehmet topun başına geldi, panenka denemesinde top Cantuğ Temel’de kaldı. 5 – 5.

Van Spor’da 6. penaltı atışı için bu kez topun gerisine Erdem geldi, vuruşunda topu Zekeriya çıkardı ve eşitlik bozulmadı: 5 – 5.

Bursaspor’da 7. penaltı atışını Bilal kullandı ve golü buldu: 6 - 5.

Van Spor’da 7. penaltı atışını Burak kullandı ve ters köşeden golü buldu: 6 – 6.

Bursaspor’da 8. penaltı atışı için İlhan Depe topu beyaz noktaya dikti, vuruşunda Cantuğ gole izin vermedi: 6 – 6.

Van Spor’da son penaltı atışını Muhammet Çavuşoğlu kullandı, vuruşunda golü buldu ve Van Spor’a turu getirdi: 6 - 7.

VAN SPOR 5. TURDA

Nefes kesen maçta seri penaltı atışları sonrası Bursaspor kupaya 4. turda veda ederken Artı Değer Van Spor FK yoluna 5. turda devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.