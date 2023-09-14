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Wanhaber / Özel

TFF 2. Lig 4. Hafta maçında Van Spor FK ile Kırşehir FSK karşı karşıya gelecek. Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak olan ve saat 15.30’da başlayacak olan maçı yönetecek hakemler belli oldu.

Maçta Demokrat Özgür Güneş düdük çalacak. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Hüseyin Can ve Mehmet Dura yapacak. Maçta 4. Hakem olarak da Giray Şaylan görev alacak.

Bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren ve maça mutlak galibiyet parolası ile hazırlanan Van Spor’da hedef 4’te 4 yaparak zirveye tutunmak.

Bu maç öncesi Van Spor FK ligde oynadığı 3 maçı da kazanmasını bildi. 3 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Van Spor FK, kalesinde de tek gol gördü. 9 puana sahip olan Van Spor FK, ligde 2. sırada yer alıyor.

Konuk Kırşehir Futbol Spor Kulübü ise ligin ilk 3 haftasında henüz galibiyet ile tanışamadı. 2 maçta berabere kalan Kırşehir FSK, 1 maçta ise mağlup oldu. 2 puana sahip olan konuk ekip ligde 15. sırada bulunuyor.

Van Spor FK ile Kırşehir FSK arasındaki maç 17 Eylül 2023 günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve müsabaka saat 15.30’da başlayacak.

HAFTANIN DİĞER MAÇLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta haftanın diğer maçları ise şu şekilde;

16.09.2023 15:00 Ankaraspor - Bucaspor 1928

16.09.2023 16:30 Nazilli Belediyespor - Bursaspor

16.09.2023 16:30 Altınordu - Ankara Demirspor

16.09.2023 19:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

16.09.2023 19:00 Esenler Erokspor - 1461 Trabzon FK

17.09.2023 15:30 Diyarbekir Spor A.Ş. - Weecoıns Kırklarelispor

17.09.2023 19:00 Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Serik Belediyespor

17.09.2023 19:00 Hes İlaç Afyonspor Kulübü - Zonguldak Kömürspor A.Ş

Haber: Umut Tarhan