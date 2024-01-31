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Van Spor Futbol Kulübü, 2025 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan genç stoper Işık Kaan Arslan'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Yaklaşık 10 yıldır sarı kırmızılı takımda bulunan Işık Kaan, son olarak Fethiyespor'da forma giyiyordu.

Işık Kaan Arslan kimdir, nereli? Işık Kaan Arslan kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Işık Kaan Arslan, 28 Ocak 2001'de İstanbul'da dünyaya geldi. 2012 yılında henüz 11 yaşındayken Galatasaray altyapısına katılan gelecek vadeden stoper, Sarı Kırmızılı ekipte alt yaş gruplarında sergilediği performansla ön plana çıkan isimler arasında yer aldı. 2019'da Galatasaray'da profesyonel olan Işık Kaan, geçtiğimiz sezonun devre arasında TFF 2. Lig ekibi Ergene Velimeşe'ye ve akabinde Fethiyespor'a kiralandı.

1.86 boyunda olan ve mücadelesi yapısıyla dikkat çeken Işık Kaan, U16, U17, U18 ve U19 Milli Takım forması giydi.