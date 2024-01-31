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SSK ve Bağkur emeklilerinin ek zammı Meclis'ten geçti. Zam oranları memur ve SSK, Bağkur emeklileri için yüzde 49.25 ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin TL'ye yükseltildi.

Ek zamlı maaşlar Resmi Gazete'de yayımlanmadan önce, kulisler yeniden hareketlendi. Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşının açlık sınırının iki lira üstünde olacağını söyledi, zam için 15 Mart tarihini verdi.

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Türk-İş'in Ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre açlık sınırı 15 bin 48 TL’ye, yoksulluk sınırı 49 bin 19 TL'ye yükseldi.

Oğuz, Sözcü TV'de katıldığı yayında, Açlık sınırı 15 bin 48 rakamına dikkati çekti.

BOTAŞ'ın şubat ayında doğal gaz zammı yapılmayacağı haberine de Oğuz, "1 Nisan şakasına hazır olsun. Barajlanmış bu zamlar üstümüze seçimden kapaklar açıklacak" yorumunu yaptı.

Oğuz, "15 bin 48 lirayı önümüzdeki ay Türk -İş üzerine de yüzde 5-10 koyacaksa, asgari ücrete biraz daha yaklaşacak." dedi.