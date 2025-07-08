Van Spor FK, 2. Lig’den Trendyol 1. Lig’e yükselişinin ardından kulüp başkanı Erol Temel’den taraftarları heyecanlandıran bir açıklama geldi. Temel, yeni sezon formaları için Van’da bir fabrika ile iş birliği görüşmeleri yaptıklarını söyledi.

Katıldığı bir programda konuşan Erol Temel, formaların her yaş grubuna hitap edeceğini ve fiyatların önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi.

Van Spor’un 1. Lig’deki ciddiyetinin altını çizen Temel, “Van Spor’un 1. Lig’e yükselişiyle beraber sorumluluğumuz arttı. Forma üretimiyle taraftarımıza daha yakın olacağız.” dedi.