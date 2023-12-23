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Ligin 19. hafta maçında Van Spor FK ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Ligde son 6 haftadır kazanamayan Van Spor FK, rakibini mağlup ederek 3 puan orucunu bozmak istiyor.

Yarın (24.12.2023) tarihinde Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak olan maçın canlı olarak yayınlanacağı açıklandı.

Saat 14.00’te başlayacak olan maça ilişkin yayıncı kuruluş tarafından yapılan açıklamada maçın VANTV ekranlarından izleyiciye canlı olarak ulaştırılacağı aktarıldı.

Yarın oynanacak olan maçlarla birlikte TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta takımlar devre arasına girecek.