TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda Adıyamanspor'a konuk oldu.
Adıyamanspor maçın 30. dakikasında Yusuf Ensar Poyrazlı'nın golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı ev sahibi Adıyamanspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
2. Devreye iyi başlayan Van Spor FK, maçın 59. dakikasında Burak Kavlak'ın golüyle 1-1 eşitliği yakaladı.
Van Spor FK maçın 77. dakikasında Bahattin Berke Demircan'ın şık dokunuşuyla skoru 2-1'e getirdi.
Maçın skorunu belirleyen golü 90+3'te Van Spor FK'nin yeni 10 numara transferi Metincan Cici'den geldi.
Kornerden gelen topu şık bir kafa vuruşuyla ağlarla buluşturan Cici, takımını 3-1 öne geçirdi.
6 Dakika uzatma verilen maçta başka gol sesi çıkmadı ve Van Spor FK deplasmanda Adıyamanspor'u 3-1 mağlup ederek ligde 3. sıraya yükseldi.Kaynak: WanHaber / Oktay Dincer