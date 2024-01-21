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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Filistin diplomasisi devam ediyor.

Bugüne kadar sayısız görüşmeler gerçekleştiren Fidan, hem mevkidaşlarıyla görüşürken hem de bölge ülkelerine ziyaretler gerçekleştiriyor.

Son olarak Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere 23 Ocak'ta New York'a gidecek.

Dünya savaşa sessiz

7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin savaşında can kaybı her geçen gün giderek artıyor.

İsrail ordusu saldırılarını sistematik olarak her geçen gün şiddetle sürdürüyor.

Bu süreçte tüm dünya savaşa sessiz kalıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ateşkesi sağlamak ve sivil kayıpların önüne geçmek için diplomasi trafiğini sürdürüyor.