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Vanlı Turizmci Abdullah Tunçdemir, kent turizmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tunçdemir, Van turizminin sadece İran pazarına bağlı kalmaması gerektiğine vurgu yaparak, Avrupa’dan turisti Van’a çekebilmenin önemine değindi.

YENİ PAZARLAR BULMALIYIZ

Turizmci Tunçdemir, “2024 yılının kültür turları ve iş turizmi için ne yazık ki çok iyi geçeceğini düşünmüyorum. İran pazarından turist çekiyoruz, yakın ülkeler arasında en fazla pay aldığımız ülke İran, sonra Ermenistan, Kuzey Irak geliyor” dedi.

Van’a gelen İranlı turistlerin niteliğine değinen Tunçdemir, “Bir turizmci olarak İran pazarını ayrı tutuyorum, İranlılar ile dış pazarımız yükseldi diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Çünkü İranlıların Van’a bıraktığı para bizim hedeflerimizi karşılamıyor. Ayrıca İranlı her halükarda Van’a gelmeye devam edecek, Kapıköy Sınır Kapısı’ndaki yığılmalar gibi bir takım sorunlara rağmen geldiler yine gelmeye devam edecekler. Bundan dolayı da bizim Avrupalı turist çekmemiz lazım, geçmiş dönemlerde olduğu gibi yine Avrupalıların gelmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

KÜLTÜR TURİZMİ ÇOK ÖNEMLİ

Yaklaşık 25 yıldır turizm işi yaptığını söyleyen Tunçdermir, “Hep yabancılarla çalıştım, Avrupa’da ki diaspora, Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika’da ki turistler Eski Urartular için Van’a geliyordu. O dönem iç turizm yoktu, kültür turizmi için gelen yabancılar vardı. Bizim ilimize şu anda Avrupalının da gelmesi lazım. Amerika’da ve Avrupa’da yaşayan Ermeni turisti de, Eski Urartular için Amerika ve Avrupa’daki turisti de buraya çekmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Kültür odaklı turizmi önemsediğini ifade eden Tunçdemir, “Bizim hedefimiz yeni yerler ve Avrupa başta olmak üzere farklı pek çok ülkeden turist çekerek kültür turizmini buraya getirmek olmalı” dedi.

Tunçdemir, “2024 yılı için birinci hedefimiz bunlar olmalı çünkü Avrupalının para değeri yüksek ve bizim ülkemiz de uygun fiyat avantajı sağlayan bir ülke ve rahatlıkla buraya gelebilirler. Bizim önceliğimiz Avrupa, sonrasında da Kuzey Irak olmalı, hedeflerimizi bu şekilde büyütmemiz lazım” değerlendirmelerinde bulundu.