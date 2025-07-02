Van ekibi yeni transferler ile beraber takımda sözleşmesi biten futbolcularla da yeni sözleşme imzalayarak yeni kadroyu güçlü bir şekilde kurmayı hedefliyor.

Temsilcimiz Van Spor FK son olarak 2 yıldır takımda forma terleten Burak Kavlak ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

“YENİDEN ANLAŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Van Spor FK sosyal medya hesabından paylaşımda, “Savunmamızın bel kemiği, sahada yüreğiyle oynayan Burak Kavlak ile yeniden anlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki sezondur Vanspor’umuzun formasını büyük bir onurla terleten, mücadele gücü ve liderlik özellikleriyle takımımıza yön veren Burak, 2025-2026 sezonunda da kırmızı-siyah formamız için savaşmaya devam edecek.” denildi.

“SAVUNMAMIZIN KİLİT İSMİ OLACAK”

Paylaşımın devamında, “Fiziksel gücü, oyun bilgisi ve karakteriyle hem takım arkadaşlarına hem de taraftarımıza güven veren başarılı savunmacımız, yeni sezonda da savunmamızın kilit ismi olacak. Camiamıza ve kendisine hayırlı olmasını diliyor, Burak’a kırmızı-siyah forma altında başarılarla dolu bir sezon temenni ediyoruz!” ifadelerine yer verildi.