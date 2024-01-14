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TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, ligde 17 maçtır yenilmezlik serisi bulunan Bucaspor 1928'i Harun Kavaklıdere'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Deve arasında bir çok as oyuncuyla yollarını ayıran Bucaspor 1928, 17 hafta aradan sonra yeniden Van Spor'a mağlup oldu.

Vanspor sahaya; Nurullah Aslan, Ahmet Eren, Furkan Saki, Burak Kavlak, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal, Erdem Seçgin, Medeni Bingöl, Muhammed Gönülaçar, Harun Kavaklıdere ve Bahattin Berge Demircan ilk onbiri ile çıktı.

Konuk Bucaspor ise sahaya; Korcan Çelikay, Doğan Can Otman, Sadi Karaduman, Emre Erdem, Mehmet Sak, Emir Bilgin, Erhan Çelenk, Arda Usluoğlu, Sefa Yılmaz, Buğra Akçagün ve Ege Okka ilk onbiri ile çıktı.

Saat 13.00'te başlayan maç öncesi, iki takım oyuncuları ve taraftarlar Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Karşılaşmadaki tek golü maçın 89. dakikasında penaltıdan Harun Kavaklıdere kaydetti.

Van Spor'un yeni teknik direktörü Ümit Bozkurt ise maçın 10. dakikasında Van Spor'un penaltı beklediği pozisyonda yaptığı itirazlar sonucunda kırmızı kart gördü.