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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta heyecan kaldığı yerden devam edecek. Devre arasında Antalya’da kampa giren Van Spor FK, maç öncesi kendi tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ümit Bozkurt nezaretinde Bucaspor 1928 maçına hazırlanan Van Spor FK, sahadan galibiyetle ayrılarak ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Zirveyi yakından ilgilendiren maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf, uzun maratonda önemli bir avantaj kapacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

TFF 2. Lig'in 20. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Buna göre Van Spor FK – Bucaspor 1928 maçını hakem Yücel Büyük yönetecek. Yardımcı hakemliklerini Metin Yalçın ve Kenan Özcan’ın yapacağı müsabaka 4. hakem olarak da Murat Kasap görev alacak.

Maç 14 Ocak Pazar günü saat 12.30’da başlayacak ve Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.

HAFTANIN MAÇLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta haftanın maçları şu şekilde;

13.01.2024 13:00 1461 Trabzon FK - Kırklarelispor Futbol A.Ş.

14.01.2024 12:30 Van Spor FK - Bucaspor 1928

14.01.2024 14:00 Esenler Erokspor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü

14.01.2024 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Ankara Demirspor

14.01.2024 14:00 Nazilli Belediyespor - Altınordu

14.01.2024 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

14.01.2024 14:00 Ankaraspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

14.01.2024 14:00 Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Bursaspor

14.01.2024 14:00 Hes İlaç Afyonspor Kulübü - Serik Belediyespor.