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Van Valiliği, Van il geneli dahil bölgenin kar yağışının etkisine girmesinin beklendiğini bildirerek, vatandaşlar için çeşitli uyarılarda bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; “Bu gece (Cuma) saatlerinde rüzgarın batıya dönmesi ile birlikte Van İl geneli dahil bölgenin kar yağışının etkisine girmesi beklenmektedir” denildi.

UYARILARDA BULUNULDU

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu uyarılara yer verildi; “Kar yağışları sırasında yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi hadisesine bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi, yüksek rakımlı karayolu geçitlerinde (Karabet, Güzeldere, Kurubaş, Tendürek) ulaşımda akşama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur.”