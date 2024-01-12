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Meteorolojik verilere göre Van ve çevre illerde kar yağışı bugün de devam edecek. Meteoroloji, bugün akşam saatlerinden itibaren başlayacak olan kar yağışının Van'ın kuzey ve güneyinde yoğun kar (20 cm üzeri kar yüksekliği) şeklinde görüleceğini bildirdi.

Meteoroloji, Van ve bölge illeri için çeşitli uyarılar yaptı.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji, yoğun kar yağışına ilişkin yaptığı uyarıda, “Bugün akşam saatlerinden itibaren Muş'un güneyi, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın kuzey ve güneyinde yoğun kar (20 cm üzeri kar yüksekliği) yağışı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışlarının 14.01.2024 Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor” diye kaydetti.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, buzlanma don olayına ilişkin de;” Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısında bulundu.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji, bir uyarıyı da çığ tehlikesine karşı şu ifadelerle yaptı; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”