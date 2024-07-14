TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele edecek olan temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, iç transferlerini sürdürüyor. Daha önce iç transferde Hasan Bilal, Harun Kavaklıdere, Medeni Bingöl, Ahmet Eren ve Kerem Çağatay ile anlaşan Van Spor FK, başarılı sağ kanat oyuncusu Alpay Koçaklı ile yola devam kararı aldı.

Van Spor'a Şanlıurfaspor'dan gelen Koçaklı, daha önce Sakaryaspor, Sivas Belediye, Adanaspor, Alanyaspor, Giresunspor, Gaziantepspor ve Karabükspor gibi takımlarda forma giymişti. Ayrıca U19'da eski milli futbolcu olan Koçaklı, ligdeki iddialı sağ kanat oyuncuları arasında yer alıyor.