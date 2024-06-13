Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşları bayram telaşı sardı. Van’da Kurban Bayramı öncesi bayramlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar çarşı merkezi başta olmak üzere Van’ın pek çok yerinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Bayram alışverişinde özellikle çocuklar için bayramlık kıyafetler başta olmak üzere, çikolata, şeker, tatlı ve benzeri gelenekselleşmiş hazırlıklar için vatandaşlar sokaklarda tatlı bir telaş oluşturuyor.

Van’ın en işlek caddelerinde kurulan tezgahlarda ve mağazalarda yoğunluğun arife günü gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kıyafet satan mağazalardan kuaförlere, marketlerden şeker, çikolata, kolonya satan dükkanına kadar pek çok yerde tatlı bir koşuşturma yaşanırken, diğer taraftan da kurbanlık arayışlarını sürdüren vatandaşların sayısı da çoğunlukta.

Bayram gününe kadar hayvan pazarları ve kurbanlık satış noktalarında yoğunluğun sürmesi bekleniyor.