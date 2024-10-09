Huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla yeniden yapımına başlanan 'Şırnak-Van Yolu Tünel Projesi'nin tamamlanması konforlu ve güvenli yolculuk yapmanın yanı sıra ekonomi ve turizmin gelişmesine de önemli katkı sunması bekleniyor. 15 kilometrelik 12 tane daha tünel inşa edilecek olan Şırnak-Van Yolu Tünel Projesi kapsamında hayata geçirilecek olan toplam 190 kilometrelik karayolu projesiyle Şırnak ile Van arasındaki mesafe 200 kilometre kısalacak. 6 saat olan yolculuk süresi ise 2 saate inecek.

Sarp dağlar aşılarak Şırnak-Van arasında yapılan yol ve tüneller sayesinde iki şehir arasındaki 390 kilometrelik karayolu 190 kilometreye, 6 saat olan yolculuk süresi ise 2 saate düşürecek olan projede çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Doğu Anadolu'daki Van'ı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Şırnak'a bağlayan güzergâhta sarp dağlar aşılarak yapılan yolun uzunluğu 190 kilometre olacak.

12 TÜNEL YAPILIYOR

Yol üzerine toplam uzunluğu 15 kilometre olan 12 tünel yapılırken, Şırnak merkezine 3 kilometre uzaklıkta yapılan ilk tünel 2 bin 845 metre uzunluğunda. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Şırnak-Van arasındaki 390 kilometrelik yol 190 kilometreye düşecek.Konfor ve ekonomi açısından daha az masraflı bir seyahat imkanı sağlayacak olan yol, Şırnak- Van arası 6 saatlik yol tünellerle birlikte 2 saate düşecek.

Yolun güvenliğinin sağlanması için güvenli kule çalışmaları da sürüyor. Yapılacak 12 tünelin 9'unun Şırnak, 3'ünün de Van sınırları içerisinde yer alacağı belirtildi. Aynı zamanda uluslararası bir nitelik de taşıyan yol, Türkiye'nin en işlek sınır kapılarından biri olan Habur Sınır Kapısı, Şırnak sınırı içerisinde ve yıllık ortalama 12-15 milyar dolar ticaret hacmi bulunuyor.

Habur Sınır Kapısı, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu'ya bağlanarak, İran ve Irak arasında güvenli bir hat imkanı sunacak. Karayolunun Irak'tan Karadeniz'e uzanan hat için de oldukça önemli olduğu belirtiliyor. 2013 yılında yapım çalışmaları başlayan ve zaman zaman çalışmaların aksaması ile gündeme gelen Şırnak-Van Karayolunun 3'üncü ihalesi 20 Ağustos'ta yeniden yapılmıştı. Firma tarafından Şırnak-Van karayolunun 55 kilometrelik yapım çalışmaları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Şırnak ziyaretinde Şırnak-Van yolunun 2028 yılında tamamlanması hedeflediğini açıklamıştı. Van ve Şırnak için büyük bir öneme sahip olan Şırnak-Van Yolu Tünel Projesi'nin iki şehrin ekonomisine ve turizmine de ciddi katkı sunması bekleniyor.