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Van Sahil Yolu’ndaki çalışmalarda sona gelindi. Son rötuşların yapıldığı sahil yolunun bu ay içerisinde hizmete açılacağı kaydedildi.

Vali Ozan Balcı, ışıklandırması ve refüj peyzajı tamamlanan Sahil Yolunda inceleme yaparak 12 kilometrelik yolun kısa süre sonra vatandaşların hizmetine açılacağını söyledi.

1100 dönüm rekreasyon alanıyla birlikte, 9 kilometre bisiklet ve yürüyüş yolu, oturma alanları, seyir terasları, dinlenme alanları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, ahşap yürüyüş yolları, spor ve çocuk oyun alanları, otoparklar, yeşil alan, mescitler ve lavabolar gibi sosyal donatıların da bulunduğu Sahil Yolunun, Vanlıları Van Gölüyle buluşturarak yeni bir yaşam alanı oluşturacağı belirtiliyor.

Vali Ozan Balcı, Van Gölü sahilinde yapımı devam eden Tema Parkta da incelemelerde bulunarak, inşaatı devam eden restoran hakkında da bilgi aldı.