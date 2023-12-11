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WanHaber / Özel

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde, yakın zamanda lösemi hastası çocukların ve onlara refakat eden ailelerinin ücretsiz olarak faydalanabileceği özel bir kafe açılacak. Yakın zamanda açılması planlanan kafenin Türkiye’de örneğinin olmadığı belirtildi.

Konuya ilişkin olarak WanHaber’e özel açıklamalarda bulunan Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Kamuran Karaman, kafeden lösemi hastası çocukların ücretsiz olarak faydalanabileceğini belirterek, projenin bakanlık tarafından desteklendiğini vurguladı.

Van Hematoloji Derneği ile beraber yakın zamanda, yalnızca lösemi hastası çocukların ve onlara refakat eden ailelerinin faydalanacağı organik ürünler bulunan bir kafe açacaklarını belirten Prof. Dr. Karaman, “Yanı sıra çocuklarımız için hazırlıklarına devam ettiğimiz projelerimiz var. Yalnızca lösemi hastası olan çocuklarımızın ücretsiz şekilde faydalanabileceği, mutfak temininin tamamen organik, temiz içerikli ürünlerle yapılacağı bir kafe açacağız. Söz konusu proje İçişleri Bakanlığı’ndan onaylı ve bakanlık tarafından desteklenen bir proje. Bunun Türkiye’de başka örneği yok. Ayrıca proje kapsamında açacağımız kafemizin ismi, Canıbek Kafe olacak” sözleriyle projeyi duyurdu.

“KAFE, MÜMKÜN OLAN EN UYGUN ORTAMI SAĞLAYACAK”

Canıbek Kafe’nin, yalnızca lösemi hastası çocuklar ile ailelerinin nitelikli zaman geçirebilmesine uygun olarak tasarlandığını söyleyen Prof. Dr. Karaman, “Ayrıca yatan hastalar için kafemizde oturma, dinlenme imkanı olacak. Biliyorsunuz ki servise giriş çıkış refakatçiler dışında yasak, bu yüzden kendileriyle ziyarete gelen yakınlarıyla çocuklarımızın korunaklı bir şekilde görüşebilmesi adına, kafemiz mümkün olan en uygun ortamı sağlayacak” ifadeleriyle kafenin koşullarını anlattı.

“MİSAFİRHANE AÇACAĞIZ”

Sosyal projelere destek olan diğer kurum ve kuruluşlardan da projenin sürdürülebilirliği açısından destek alacaklarını belirten Başhekim Prof. Dr. Karaman, ileriye dönük yeni bir projeden daha söz etti. Uzun süre hastanede kalmak durumunda kalan hasta ve yakınlarının ziyaret ve barınma sorunlarına da çözüm arayışında olduklarını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Başhekim Prof. Dr. Kamuran Karaman, “İleriye dönük olarak ise bir misafirhane yapmayı planlıyoruz. Çocuklarımız il dışından geldiğinde yakınları burada uzun süre refakat etmek durumunda kalıyor. Onların daha rahat koşullarda konaklayabilmesi açısından konuyla ilgili ar-ge çalışmalarımız sürüyor” sözleriyle ileriki dönem projelerinden de söz etti.