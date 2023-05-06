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Yüksek kesimlerde yetişen endemik bitkilerin harmanlanması ve süt ile buluşturulması ile yapılan otlu peynirin fiyatı her geçen gün artıyor. Van’ın önemli değerlerinden biri olan otlu peynirin salamurası da, bahar ayının gelmesi ile birlikte satışa çıktı.

Peynirin kalitesini anlamak bir sanattır

Van Peynirciler Çarşısında 30 yıldır peynircilik yapan Mustafa Karakoyun, kaliteli peynirlerden anlamanın bir sanat olduğunu söyleyerek, bu tür peynirlerin genellikle Özalp ve Norduz bölgesinden geldiğini dile getirdi. Karakoyun, ‘’Peynirin kalitesini anlamak bir sanattır. Peyniri tanımak lazım, peynirci olmakla bu iş bitmiyor’’ ifadelerini kullandı.

Vatandaş 5 kilo peynir alacağına şimdi 1 kilo alıyor

Baharın gelmesi ile beraber salamura peynir satışına başladıklarını söyleyen Karakoyun; “Yeni ve eski peynir dediğimiz salamura peynirler geliyor. Peynir fiyatları pahalı, biz de almakta zorlanıyoruz. İnsanlarımızın geliri düşük olduğu için almakta zorlanıyorlar. Vatandaş 5 kilo peynir alacağına şimdi 1 kilo alıyor” diye konuştu.

Van peyniri eski tadını vermiyor

Peynir üreticilerinin doğal maya kullanması önerisinde bulunan peynirci esnafı Karakoyun, ‘’Van peynirimiz gerçekten kaliteli bir peynirdir. Maalesef insanlarımız hazır mayaya yöneldiği için, hazır mayaların süresi 6 aydır. 6 ay sonra o peynirler ekşiyor, koku yapıyor, tadı bozuluyor. Van peyniri eski tadını vermiyor artık. Peyniri doğal maya ile yapan çok az kişi var. Bunları da bulmak artık çok zor” diye konuştu.

Mayıs ayı itibari ile Van peynirini üreticilerinden 110 TL bandında satın alacağını açıklayan Karakoyun, Haziran ayı ile birlikte peynirin satış fiyatının 200 TL’ye kadar yükselmesinin söz konusu olabileceğini söyledi.

Van Otlu Peyniri fiyatında kesinlikle düşüş yaşanmayacağını vurgulayan peynirci esnafı Mustafa Karakoyun, “Peynirin fiyatında düşüş olmaz. Köylerde koyun sayıları az. Üreticilerin elindeki hayvan sayısı azaldıkça peynir fiyatı yükselir. Zam olabilir yalnız düşüş olacağını düşünmüyorum” dedi.

Peynir üreticilerinin hazır mayadan vazgeçerek, doğal maya kullanması gerektiğini bir kez daha yineleyen Karakoyun, Van peynirinin kalitesinin korunması gerektiğini hatırlattı.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik

