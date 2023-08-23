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WanHaber – ÖZEL

Van ve çevresinde toplanan endemik bitkilerin harmanlanması ile elde edilen Otlu Peynirin uzun süre saklanması ve hijyenik ortamda satışa sunulması için Van Peynirciler Çarşısı Esnafı, bulundukları çarşıya soğuk hava deposu yapılmasını istiyor. Peynirciler Çarşısı Esnafı, daha önce soğuk hava deposu için Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası’ndan talepte bulunduklarını söyledi.

Soğuk hava deposu olması durumunda, peynirin uzun süre saklanması, bozulmaması ve vatandaşa daha hijyenik ortamda sunulmasının mümkün olacağını belirten peynirci esnafları, bu taleplerinin karşılanmasını istiyor.

“SOĞUK HAVA DEPOSU ŞART”

Soğuk hava deposu için talepte bulunduklarını söyleyen Van Peynirciler Çarşısı Esnafı Rüstem Apaydın, “Yıllarca büyükşehir belediyesinden ticaret odasından ticaret borsasından soğuk hava deposu talep ettik. Hala bizlere bir soğuk hava deposu yapmadılar.

Soğuk hava deposu yapılırsa Van peynirinin fiyatı bir nebze olsa da düşecek. Van peynirler çarşısı esnafı olarak biz talepte bulunduk. Bizzat vali beye de intikal ettik. Büyükşehir genel sekreterine de ilettik. Hala geri dönüş almadık. Yetkililer elini taşın altına atmıyor.

Atsa bizim için de Van için da daha yararlı bir çalışma olacak. Peynirin uzun süre saklanması bozulmaması vatandaşa daha hijyenik ortamda sunulması için bize soğuk hava deposu şart. Yetkililerin bir çoğu da ilgileniyormuş gibi yapıyor ama ilgilenmiyor. Buraya geldikleri zaman biz söylüyoruz ama kulak arkası ediyorlar” şeklinde konuştu.

“FİYATLAR DA FARK EDER”

Soğuk hava deposu olması durumunda fiyatlarda oynamalar olabileceğini belirten Van Peynirciler Çarşısı Esnafı Rüstem Apaydın, “Soğuk hava deposu olursa; misal peynirin çıkış fiyatı 90 lira ise biz bunu soğuk hava deposunda bekletirsek, peynir çok daha az fire verir. O zaman da 150’ye satmayız da 130’a satarız. Fiyatlarda fark eder.

Köylü kesim de peynirini evinde saklamaz, getirir satar. Çünkü köylü kesim kışın peynirin pahalı olduğunu biliyor, yazın değil de kışın satıyor. Ama soğuk hava depomuzun olduğunu bilmesi durumunda, peyniri stoklamaz, getirir satar ki ihtiyacını karşılasın. Soğuk hava deposu batıda meyveden tutun da her şeyde kullanılıyor.

Ama burada baktığımızda yapılmadı. Bizlere geri dönüş de yapılmadı. Van için çeşitli mekanlar yapılıyor. Milyonlarca para harcanıyor, bu güzel bir şey ama soğuk hava deposu da yapılmalı” dedi.

Haber: Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk