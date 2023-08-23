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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Jandarma Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Eğitimlerini tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan subay ve astsubayları tebrik eden Erdoğan, düzensiz göçmen sorununa değinerek "İnşallah bu meseleyi Türk milletine yakışır bir vakar ve insanı duruşla çözüme kavuşturacağız." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"YA TESLİM OLACAKLAR, YA DA TÜRKİYE'NİN DEMİR YUMRUĞUNU YİYECEKLER"

"Terör örgütlerine katılım tarihin en düşük seviyelerine indi. Diyarbakır Anneleri'nin 1450 gündür süren cesur direnişi bölücü örgütün gerçek yüzünün görülmesini sağladı. Bugüne kadar 45 kişi bölücü terör örgütünden kaçarak tekrar aileleriyle kucaklaştı.

Geride bıraktığımız iki buçuk aylık süreçte 32 terörist ikna yoluyla teslim oldu. Bu sayıların önümüzdeki günlerde daha da artacağına inanıyorum. Türkiye eninde sonunda terör belasından muhakkak kurtulacaktır. Buradan bir kez daha ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığını belirtmek istiyorum. Teröristler ya yüce adaletimize teslim olacaklar yada ülkemizin demir yumruğunu yiyecektir."

ERDOĞAN'DAN DÜZENSİZ GÖÇMEN AÇIKLAMASI: ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ

"Sadece terör örgütleriyle değil küresel bir sorun olarak düzensiz göç ve zehir tacirleriyle de mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşımızın malına, canına kast eden kim varsa hepsinin tepelerine biniyoruz, bineceğiz. Sahil güvenliğimizin yoğun çabaları neticesinde ölümlerin önüne geçtik.

Biz insanları yaşatmak için gerektiğinde tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Birileri şişlemek suretiyle bu insanları ölüme mahkum ederken biz sahil güvenlik güçlerimizle onları o dalgaların arasından kurtarıyoruz. İşte bu Türk'ün merhamet duygularının en açık ifadesidir.

Yılbaşından bu yana 143 bin düzensiz göçmenin ülkemize girişini engelledik. Kaçak olarak ülkemizde bulunan veya suça bulaşanları da tespit ediyor ve süratle sınır dışı ediyoruz. Bu kapsamda son iki buçuk ayda yakalanan 61 bin kaçak göçmenden 25 bini sınır dışı edildi. Ülkemiz ekonomisine katkı yapan, istihdam olan yabancı misafirlerimizi de bağrımıza basıyoruz.

Irkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine izin veremeyiz. Asırlardır mazlum ve mağdurların sığınağı olmuş devletimizin tertemiz siciline birkaç kendini bilmezin leke sürmesine göz yumamayız. İnşallah bu meseleyi Türk milletine yakışır bir vakar ve insanı duruşla çözüme kavuşturacağız.

Güvenli geri dönüşleri kolaylaştırmak amacıyla Suriye'nin Kuzeyi'nde inşa edilen konutların yapımı sürüyor. Yaklaşık 1 milyon kardeşimiz huzurlu kalple vatanlarına dönebilecektir. Belli çevreler tarafından körüklenen yalan ve iftira furyasına rağmen Türkiye asayiş dahil tüm başlıklarda ilerleme sağlamıştır."

"YÜZYILLARDIR ÜZERİNDE TEK BİR LEKE OLMAYAN ÜNİFORMAMIZI GİYMEYE HAK KAZANDINIZ"

"Mezuniyet sürecini tamamlayan buradaki yüzlerce evladımız yıllardır üzerinde tek bir leke olmayan üniformamızı giymeye hak kazandılar. Hocaları ve komutanlarıyla birlikte hepimizin yüzünü ağırttılar .Tüm gençlerimizle gurur duyuyoruz.

Devletimiz ve milletimiz için üstleneceğiniz tüm görevlerde şimdiden her birinize başarılar diliyorum. Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etmenin pek çok farklı yolu bulunuyor. Hayatın akışı içerisinden hepimiz birer rol alarak helalinden rızkımızı kazanıyor hem de ülkemize karşı mesuliyetimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Yüreğiyle, bileğiyle milletimize hizmet eden doktorundan, öğretmenine, çiftçisinden, esnafına gösterilen her samimi çabayı şükranla selamlıyoruz.

Ancak gerektiğinde canını feda eden güvenlik güçlerimizin konumu ayrıdır. Karada, havada, denizde gece gündüz demeden çalışan kahramanların hakkı elbette ödenmez. Şu an karşımızda gözleri çakmak çakmak parlayan her bir evladımız böyle bir sorumluluğu taşımaya layıktır.

Sizler milletimizi ayakta tutan maddi ve manevi değerleri inşallah sizler yaşatacaksınız. Bu ülkenin huzurunu bozmaya yeltenen alçakların karşısına ilk önce siz dikileceksiniz. Peygamber ocağına girmeye layık oldunuz. Bugüne kadar ailenizin en kıymetli evladıydınız inşallah bundan sonra her biriniz 85 milyonun göz bebeğisiniz.

Sizleri yetiştiren ve bu vatana hizmete gönderen ailelerinize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Tüm şehitlerimizi hayırla yad ediyorum. Mezuniyetinizin, siz aileniz ve milletiniz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

kaynak:süperhaber