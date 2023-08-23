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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sadeleşme adımları kapsamında Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için yeni bir karar almıştı. 3.36 trilyon liraya dayanan hesaplar için KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

Atılan bu yeni adımlar sonrası bankacılık sektöründe toplantı trafiğinin başladığı öğrenildi. Hatta önceki gün Merkez Bankası ile de bir araya gelen bankacılık sektörü ilk hamle olarak mobil ve internet şubelerinden döviz dönüşlü KKM hesabı açılmasına son verdi.

Şubelerden bu hizmet devam ederken bankacılık sektörü kaynakları tasarruf sahibini ikna için mobil uygulamadan kaldırıldığını dile getirdi. Öte yandan sektör kaynakları mevduatta ikili faiz döneminin de başlayabileceğine işaret etti.

MERKEZ BANKASI İLE BANKALAR ARASINDA TOPLANTI

Ekonomi Gazetesi’nin haberinde, hem bankacılık sektörü kaynaklarından hem de Reuters’in haberinden edinilen bilgiye göre, toplantıya yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay katıldı ve bankacıları dinledi. Reuters’in haberinde bankaların eleştirilerini dinleyen Merkez Bankası (TCMB) "zorlukların farkında" olduğu ancak düzenlemelerin sağlıklı aktarım mekanizması için "gerekli" olduğu mesajı verdiği yer aldı.

"İKİLİ FAİZ UYGULAMASI GELEBİLİR"

Bir başka bankacılık sektörü kaynağı ise yeni dönemde ikili bir faiz uygulanması ihtimali bile olduğunu işaret etti. Hiç KKM’ye hiç girmemiş sadece TL mevduat müşterisi olan tasarruf sahiplerine düşük faiz, KKM vadesi dolana ise TL vadeli mevduata cezbedebilmek için yüksek faiz verilebileceğini vurgulayan kaynak, bankaların bu hesapları yapmaya başladığını ifade etti. Bir diğer sektör yetkilisi ise düz TL vadeli mevduatı olan tasarruf sahibinin düşük faiz verilmesi durumunda karşı çıkacağını ve onun da KKM’ye yönelme riski bulunduğuna dikkat çekti.

ŞUBEDEN DÖVİZ DÖNÜŞLÜ KKM YAPILABİLİYOR

Bir bankacılık sektörü kaynağı, bankalarda an itibariyle sistemlerin tüm kontrolleri yapacak durumda olmadığı ve manuel kontrol sağlanabildiği için mobil ve internet şubelerinden döviz dönüşlü KKM yapılmasını kapatıldığını söyledi. Kaynak, şubelerden şu an işlemlerin yapıldığını dile getirerek KKM müşterisinin TL vadeli mevduata iknası için de birebir görüşme yapılabilen şubelerin daha uygun olduğunu vurguladı.

TAHVİL Mİ YOKSA YÜKSEK FAİZ Mİ HESABI

Bankaların önümüzdeki dönemde yüksek TL mevduat faizi mi yoksa düşük faizle ne kadar tahvil yükü taşıyabilirim hesabı yaptığını da vurgulayan kaynaklar önümüzdeki dönem TL mevduat faizi yukarı, tahvil faizi aşağı bir hareket yaşanacağını söyleyerek TL mevduat faizlerinde ise yüzde 40’a gelinmesinin muhtemel olduğunu vurguladı.

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