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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, yasa dışı kenevir ekimi faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde; Gürpınar ilçesi kırsalında yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisinin elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, “21 Ağustos 2023 tarihinde belirlenen bölgelerde arazi arama faaliyeti icra edilmiş olup, drone ile yakın plan tarama yapıldı ve söz konusu bölgede kenevir bitkisinin ekildiği yer tespit edildi.

Yapılan arama sonucunda 1 milyon 150 bin kök Hint keneviri ve sulama tertibatında kullanılan hortum ele geçirildi. Ele geçirilen kök kenevir bitkisi adli makamlardan alınan talimat istikametinde yakılarak imha edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı olarak milletimizin birliğine ve bütünlüğüne, emniyet, asayiş ve kamu düzenine kast eden organize suç örgütlerinin başlıca finansman kaynaklarından olan uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele çalışmalarımıza kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

İHA-foto arşiv