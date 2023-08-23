Memur ve memur emeklilerinin zam görüşmesinde sonuç çıkmadı: Hakem Kuruluna gidilecek

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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi, toplu sözleşme görüşmelerinin sonucunu bekliyordu.

"Oransal kısımda anlaşma sağlayamadık"

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında anlaşma sağlanamadı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "7. Dönem Toplu sözleşmede oransal kısımda anlaşma sağlayamadık. Hakem Kuruluna gideceğiz. Ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi, 11 hizmet kolunda da toplu sözleşme mutabakatla sonuçlandı. Onun için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik"

Kısmi uzlaşmayla 11 hizmet kolunda imza attıklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise kararın tüm kamu görevlilerine, ailelerine ve emeklilerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik." dedi.

Memur-Sen, hükümetin tekliflerini kabul etmedi

Hükümet ikinci teklifinde, 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen teklifi kabul etmemişti.

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında gün boyu dolaylı süren pazarlıkların ardından, sürenin bitimine saatler kala Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve yetkili sendikaların genel başkanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geldi.

Memur-Sen heyeti ile Kamu İşveren Heyeti'nin, sözleşmenin genelini ilgilendiren zam teklifi başta olmak üzere hizmet kollarına ait talepleri son kez müzakere etti.

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yer aldığı bakanlıktaki görüşme sonunda Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamazken, taraflar 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağladı.

Yalçın'ın konuyla ilgili açıklamalarından başlıklar şu şekilde:

"Genele ilişkin uzlaştığımız maddeler var"

"11 hizmet kolunda 128 adet yeni ve revize madde var. Yani ilave

kazanımların oluştuğu madde var. 291 toplam hizmet kolu, 50 tane de

genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası...

Memurlar açısından önemli bir süreç. Toplu sözleşme masası en önemli

sosyal diyalog mekanizması, en önemli çözüm merkezi.

Genele ilişkin uzlaştığımız ama hakeme gidecek olan hükümler var,

oransal kısımda uzlaşamadığımız için. Bakanlıkla ortak uzlaşı içerisine

aldığımız kısımda şeflerin, müdürlerin, mühendislerin, şube

müdürlerinin, mimarların, veteriner hekimlerin, müdür yardımcılarının,

tabip dışı sağlık personelinin, tekniker, teknisyen gibi bir unvandaki

arkadaşımızın da bu anlamda toplu sözleşme hükmünde gözletildiği

başlıklar var."

Memur ve memur emeklilerinin zam görüşmesinde sonuç çıkmadı: Hakem Kuruluna gidilecek

"3600 ek göstergeyle ilgili çalışma yapılacak"

"3600 ek gösterge konusu beraber çalışılacak ve uygun bir zamanda hükümete teslim edilecek. Bu açıdan, bu toplu sözleşmede masaya birçok maddeyle gelmiştik, bunlar revize edilerek daha sonra 960 maddede tasnif edilmişti. Olağanüstü gayret gösterdik ki masada çözüm üretelim diye. Hizmet kolu bazında çok önemli adımların atıldığını görüyoruz. Ülkemizin şartlarını dikkate alarak olumlu yaklaşılan maddeler oldu. Şüphesiz daha fazla kazanım elde etmek için elimizden gelen gayreti yine göstermeye devam edeceğiz."

Hakem Heyeti son kararı verecek

Zam kararı için Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girecek. Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek. Heyetin vereceği karara hiçbir şekilde itiraz yapılamıyor, yargıya taşınamıyor.

ensonhaber