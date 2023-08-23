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WanHaber / Fatma Öztürk

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, geleneksel Van otlu peynir üretim tesislerini ziyaret ederek, üretim safhalarına ilişkin bilgi aldı. Van otlu peynirin tesislerde üretime başlanmasına, standartlara uygun şekilde tescillenmesine ve yurt dışına pazarlanmasına yönelik uzun yıllardır Ar- Ge çalışmaları yürüten Rezzan Bayram’ı, İŞGEM’deki yerinde ziyaret eden Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra, Bayram’ı tebrik etti.

Van İş Geliştirme Merkezi’nde açtıkları Van Otlu Peyniri Üretim ve Entegre Tesisleri hakkında bilgi alan Nayif Süer, hijyene önem vermesinden ve üretilen peynirleri soğuk hava depolarında korumasından ötürü Rezzan Bayram’ı tebrik etti. Üretim safhası ile ilgili bilgi alan Süer, daha sonra başarı dileklerini ilettikten sonra buradan ayrıldı.